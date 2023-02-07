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Общество

В России стартовали продажи белорусских ноутбуков «Горизонт»

Белорусский завод электроники «Горизонт» объявил о начале продаж фирменных ноутбуков на российском рынке, сообщает ixbt.com.

В России ноутбуки предлагаются под маркой H-book, продажи ведутся онлайн, доставка осуществляется с помощью СДЭК. Предлагаются две версии 15,6-дюймового H-book 15 MAK4 – на основе Intel Core-i3 1115G4 за 43 990 российских рублей и на основе Intel Core-i5 1155G7 по цене 49 990 российских рублей. 

Вскоре ожидается появлении версии с Intel Core i7-1195G7, а также 14-дюймовой модели. На ноутбуки предустановлена операционная система Windows 11 Home (Rus). 

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения, обеспечивающих показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки, сохраняя при этом исключительную автономность», - отметил генеральный директор «Горизонта» Юрий Предко.

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