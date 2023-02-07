Житель Новосокольников осужден за поддельные номера на автомобиле приятеля

13:48, 07 февраля 2023, ПАИ

Житель Новосокольников привлечен к ответственности за управление автомобилем с поддельными номерами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Так, в январе 2023 года, откликнувшись на просьбу знакомого, 33-летний мужчина довез приятеля на принадлежащем тому автомобиле до города Великие Луки, где его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. В ходе проверки автомобиля по базе данных сотрудники ДПС установили, что он оборудован подложными государственными регистрационными знаками.

Ранее не привлекавшийся к административной ответственности правонарушитель лишен по решению суда права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу.