Чемпионат по спортивной аэробике прошел в Пскове

11:39, 07 февраля 2023, ПАИ

Псковские гимнасты завоевали медали на чемпионате и первенстве Пскова по спортивной аэробике. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Электрон» 4-5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В соревнованиях принимали участие представители школ «Гармония» и «Бригантина».

Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей. Тренируются спортсмены под руководством тренеров Анжелики Алексеевой и Софии Кустковой.

Дети из школы «Гармония» под руководством тренеров Ирины Артемьевой и Светланы Степановой взяли 11 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей.