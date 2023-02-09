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Спорт

Чемпионат по спортивной аэробике прошел в Пскове

Псковские гимнасты завоевали медали на чемпионате и первенстве Пскова по спортивной аэробике. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Электрон» 4-5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В соревнованиях принимали участие представители школ «Гармония» и «Бригантина».

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей. Тренируются спортсмены под руководством тренеров Анжелики Алексеевой и Софии Кустковой.

Дети из школы «Гармония» под руководством тренеров Ирины Артемьевой и Светланы Степановой взяли 11 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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