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Спорт

Фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, - сказал собеседник агентства. - Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. 

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