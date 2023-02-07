Главный дирижёр Губернаторского оркестра проведёт мастер-класс в Пскове

11:00, 07 февраля 2023, ПАИ

8 февраля в 15:00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится мастер-класс художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Студенты Колледжа искусств, обучающиеся по классу тромбона, а также учащиеся ДМШ и ДШИ Пскова и области узнают всё о медных духовых инструментах.

Посетить мастер-класс может любой желающий. Встреча состоится по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2, малый зал (аудитория 413).