109 человек погибли на дорогах Псковской области в прошлом году

11:25, 07 февраля 2023, ПАИ

109 человек погибли и 859 получили ранения в 643 ДТП на дорогах Псковской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Псковской области Сергей Семёнов

Дети стали участниками 77 ДТП (увеличение на 11% по сравнению с 2021 годом), 96 из них получили ранения, двое погибли.

По словам Сергея Семёнова, в 90% случаев ДТП случались из-за несоблюдения водителями ПДД.

Чаще всего псковские водители не соблюдают скоростной режим. В частности, по этому поводу в прошлом году было возбуждено 300 тысяч административных дел. Штрафы псковские автомобилисты получают также за игнорирование ремней безопасности, чрезмерную тонировку стекол, неправильную парковку, проезд на красный свет и отсутствие страховки. Последний пункт - наиболее частое нарушение, не считая скоростного режима.

Кроме того, в прошлом году ГИБДД две тысячи раз обнаруживала за рулём нетрезвых водителей, 303 автомобилиста попались пьяными повторно.