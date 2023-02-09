Фестиваль ГТО среди студентов проведут в Пскове 4 марта

12:06, 07 февраля 2023, ПАИ

Фестиваль ГТО среди студентов Пскова проведут на стадионе «Машиностроитель» 4 марта. Об этом сообщается в группе «Стадион Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте».

К участию в фестивале приглашаются команды студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Им предстоит выполнить такие спортивные упражнения, как: наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, рывок гири 16 кг или подтягивание на высокой перекладине (для юношений), сгибание-разгибание рук в упоре лежа или подтягивание на низкой перекладине (для девушек), челночный бег, 3х10 м (эстафета для всей команды), спринт-эстафета 4х20 м и дорожка с препятствиями.

Команда должна состоять из четырех спортсменов: трех юношей и одной девушки или двух юношей и двух девушек, также должен присутствовать один представитель (руководитель) команды.

Предварительные заявки принимаются в устной форме по телефону 8 900 996 00 95 до 20 февраля. Документальная заявка с медицинским допуском на каждого участника предоставляется в оргкомитет фестиваля 4 марта.