Более 6,5 тысяч дел за год возбуждено в отношении псковичей-пешеходов

11:29, 07 февраля 2023, ПАИ

Более 6,5 тысяч административных дел в отношении пешеходов возбуждено в Псковской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 февраля сообщил начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов.

Он отметил, что пешеходы будто забывают, что они, как и водители, могут быть привлечены к ответственности.

По словам Сергея Семёнова, с велосипедистами ситуация в регионе складывается более положительная. Он добавил, что аварии чаще всего происходят весной и летом. В это время по улицам катается много школьников, которые при этом не соблюдают правила дорожного движения.

Начальник управления также сообщил, что в регионе было возбуждено 374 административных дела в отношении велосипедистов. Восемь из них - когда велосипедисты были пьяны.