Псковского водителя почти 600 раз за три года наказали за нарушение ПДД

11:56, 07 февраля 2023, ПАИ

Более 300 тысяч постановлений оформили в 2022 году в Псковской области на основе данных, полученных от комплексов фотофиксации. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля сообщил начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД по Псковской области Сергей Семёнов.

Он отметил, что на данный момент в регионе установлено 48 комплексов фотовидеофиксации, к 1 марта их количество планируют увеличить до 92. Сумма штрафов, с учётом скидки в 50 %, составила 185 миллионов, добавил Сергей Семёнов.

По его словам, в Псковской области есть водитель, который за три года привлекался к ответственности за нарушения в области дорожного движения более 570 раз, из них 114 - это зафиксированные факты превышения скорости на территории региона.