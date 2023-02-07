Серийную мошенницу задержали псковские полицейские

12:09, 07 февраля 2023, ПАИ

Находящуюся в федеральном розыске серийную мошенницу задержали в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В конце лета – начала осени 2022 года в Пскове произошла серия хищений аккумуляторных батарей. По версии следствия, женщина приезжала в магазины автозапчастей, предоставляла поддельные платежные поручения и забирала аккумуляторные батареи и электроинструменты.

Зафиксированы факты мошенничества в нескольких магазинах города: похищено 23 аккумулятора, сумма ущерба составила почти 240 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению этих преступлений причастна женщина 1968 года рождения без гражданства РФ.

Установлено, что ранее подозреваемая уже была неоднократно судима по статье 159 «Мошенничество» УК РФ за преступления, которые были совершены на территории республик Адыгея, Башкирия, Крым, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чувашия, Краснодарского и Ставропольского краев, Вологодской, Челябинской, Самарской, Саратовской, Курской и Ростовской областей. Постоянного место жительства на территории страны женщина не имеет, как и родственников, проживающих в России.

За две недели до совершения серии преступлений в Пскове подозреваемая осуществила аналогичные хищения в Смоленске, а через неделю после – в Великом Новгороде, в октябре прошлого года – в городе Вязьма, в ноябре – в Пензе.

Также удалось выяснить, что для передвижения и совершения преступлений женщина пользовалась сервисами такси, но водителей о цели своей поездки она не уведомляла. Кроме того, фигурант уголовного дела использовала для связи мобильные телефоны, которые просила для осуществления звонка у случайных прохожих на улице, ссылаясь на то, что ее личный мобильный телефон был похищен.

В октябре 2022 года фигурант уголовных дел была объявлена в федеральный розыск. В настоящий момент сотрудниками УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из других регионов страны женщина задержана. Расследование уголовных дел продолжается.