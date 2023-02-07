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Происшествия

В Пскове водители со стажем 10-15 лет чаще других попадают в ДТП - ГИБДД

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими случается у водителей со стажем от 10 до 15 лет в Псковской области. Об этом сообщил начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Псковской области Сергей Семёнов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

Так, за год произошло 121 ДТП, где виновниками стали люди в возрастной категории от 40 до 50 лет. Впоследствии 162 человека получили ранения, также были погибшие.  

По словам Сергея Семёнова, на это влияет самоуверенность водителей, которые имеют достаточно большой стаж вождения.  

Также он отметил, что в Псковской области за 2022 год произошло более восьми тысяч правонарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности. Сергей Семёнов добавил, что использование ремней снижает риск гибели на 40-50%, для пассажиров на заднем сиденье - на 25%.  

Сергей Семёнов привел пример, что в прошлом году произошло резонансное ДТП. На въезде в Псков случилось лобовое столкновение автомобилей «Ауди» и «Волга», в результате которого погибли пять человек, и все не были пристегнуты.

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