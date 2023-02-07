За год в Псковской области пострадал 61 ребёнок-пассажир

12:36, 07 февраля 2023, ПАИ

43 ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, произошло в Псковской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила инспектор отделения пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Любовь Ильюкова.

По её словам, всего в дорожных авариях травмы получил 61 ребенок. При этом было зафиксировано 10 случаев, когда во время ДТП были зарегистрированы нарушения правил перевозки детей.

«Зачастую взрослые забывают или пренебрегают специальными удерживающими средствами. Многие в целом не знают, как правильно перевозить детей, или считают, что это необязательно, и перевозят детей на руках. В этой ситуации необходима профилактика», — подчеркнула представитель ведомства.

Любовь Ильюкова добавила, что чаще всего при соблюдении правил перевозки детей тяжесть последствий уменьшается почти в два раза. Кроме того, более тяжёлые последствия для жизни ребёнка часто наступают в случае ДТП, при которых имело место несоблюдение скоростного режима.