Спортсменов из ПсковГУ приглашают на чемпионат по пауэрлифтингу

12:30, 07 февраля 2023, ПАИ

Студентов приглашают на чемпионат по пауэрлифтингу, который пройдет в тренажерном зале колледжа ПсковГУ 20 февраля. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе университета.

Соревнования пройдут по жиму штанги лежа в четырёх весовых категориях: 52-65 кг, 66-74 кг, 75-90 кг и 91+ кг. В 17:00 запланировано взвешивание участников, после этого, в 17:30, будет объявлен старт соревнований.

Заявки на участие в состязаниях принимаются до 20 февраля на кафедре физического воспитания колледжа.

В университете отметили, что во время соревнований участникам нужно иметь при себе спортивную форму и сменную обувь.