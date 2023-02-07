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Происшествия

Жители Псковской области из-за мошенников лишились миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Дно поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы предложили свои услуги для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита на собеседников, освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. Предлагалось также решить вопрос с трудоустройством и получением дополнительного заработка в интернете. Кроме того, некоторых граждан злоумышленникам удалось ввести в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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