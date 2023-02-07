Житель Печор подозревается в фиктивной регистрации иностранца

12:25, 07 февраля 2023, ПАИ

Житель Печор подозревается в фиктивной регистрации иностранца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в прошлом году безработный 48-летний печерянин незаконно прописал у себя гражданина Республики Таджикистан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.