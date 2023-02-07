Две фальшивые купюры обнаружили в псковском банке

13:10, 07 февраля 2023, ПАИ

Две пятитысячные банкноты с признаками подделки изъяли в Пскове 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивые купюры были обнаружены в одном из финансовых учреждений города. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры, лучше пользуясь специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - подчеркнули в ведомстве.