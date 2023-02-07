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Общество

28 классов в псковских школах закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ

28 классов в 15 образовательных учреждениях Псковской области закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме школьников, по состоянию на 7 февраля, на карантин отправлены и воспитанники детских садов. Всего закрыли три группы в трех дошкольных учреждениях Псковской области.

Также комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий введен в двух группах в учреждениях среднего профессионального образования.

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