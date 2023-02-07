Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капремонт в псковской школе №13 выполнят не раньше 2025 года

Капремонт в псковской школе №13 выполнят не раньше 2025 года, сказал глава города Борис Елкин во время посещения образовательного учреждения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 13-я школа «давно требует ремонта». «У школы два здания - 1950-х и 1970-х годов постройки, толком никаких капитальных работ за это время не производилось. В прошлом году родители попросили о новых стульях для актового зала, мы помогли с этим. Плюс на территории школы есть заброшенные гаражи, которые мы поможем убрать. Не до конца завершены работы по устройству ограждения, а это безопасность, это необходимо сделать. Есть проблемы с кровлей и водоотливами, но главная задача - сформировать пакет документов, чтобы попасть в программу по капремонту школ. Сделаем дефектные ведомости, выберем приоритеные вопросы и в ближайшее время постараемся решить вопрос. Скорее, это 2025 год, так как на 2024-й программа уже сформирована», - сказал Борис Елкин.

Кроме того, глава Пскова отметил, что у школы нет стадиона и кроме воркаут-площадки детям негде заниматься спортом. «Мы рассматриваем вариант вступить в программу «Газпром - детям», надеемся, что с помощью компании мы сможем реализовать планы по строительству ФОКОТа», - добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2023

Гуляющих по двору косуль запечатлела жительница Пустошки
07 февраля 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»
07 февраля 2023

Псковский студент участвует в строительстве атомного реактора
07 февраля 2023

В Псковской области достаточно доноров крови – медик
07 февраля 2023

Более 250 детей родилось в Пскове за январь
07 февраля 2023

Сову с поврежденным глазом заметили в Великих Луках
07 февраля 2023

Стейблкоин может стать для компаний новой валютой расчета – эксперты
07 февраля 2023

Семерых волков добыли в Пыталовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...