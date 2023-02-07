Капремонт в псковской школе №13 выполнят не раньше 2025 года

13:02, 07 февраля 2023, ПАИ

Капремонт в псковской школе №13 выполнят не раньше 2025 года, сказал глава города Борис Елкин во время посещения образовательного учреждения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, 13-я школа «давно требует ремонта». «У школы два здания - 1950-х и 1970-х годов постройки, толком никаких капитальных работ за это время не производилось. В прошлом году родители попросили о новых стульях для актового зала, мы помогли с этим. Плюс на территории школы есть заброшенные гаражи, которые мы поможем убрать. Не до конца завершены работы по устройству ограждения, а это безопасность, это необходимо сделать. Есть проблемы с кровлей и водоотливами, но главная задача - сформировать пакет документов, чтобы попасть в программу по капремонту школ. Сделаем дефектные ведомости, выберем приоритеные вопросы и в ближайшее время постараемся решить вопрос. Скорее, это 2025 год, так как на 2024-й программа уже сформирована», - сказал Борис Елкин.

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Кроме того, глава Пскова отметил, что у школы нет стадиона и кроме воркаут-площадки детям негде заниматься спортом. «Мы рассматриваем вариант вступить в программу «Газпром - детям», надеемся, что с помощью компании мы сможем реализовать планы по строительству ФОКОТа», - добавил Борис Елкин.