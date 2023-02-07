Объединение пассажиров выступило за продажу льготных билетов участникам СВО

13:06, 07 февраля 2023, ПАИ

Идею онлайн-продажи льготных авиабилетов участникам специальной военной операции на Украине поддержали члены Общероссийского объединения пассажиров, сообщил глава организации Илья Зотов.

Ранее Минтранс РФ предложил авиакомпаниям рассмотреть возможность онлайн-продажи билетов участникам СВО. Как уточняет газета «Коммерсант», поводом стало обращение депутата Госдумы Андрея Кузнецова, которому пожаловались на необходимость инвалидам-колясочникам и раненым оформлять воинские перевозочные документы в кассах аэропортов или авиакомпаний.

«Всегда позитивно оцениваем перевод части процессов офлайн-операций в онлайн-формат. Это стимулирует большое количество людей воспользоваться заявленными услугами, получив их быстро и качественно», - приводит слова Зотова издание РИА Новости.

По словам главы объединения, сами авиакомпании не могут вести никаких реестров и преобразовывать данные граждан из текстового в электронный формат. Эту работу должна провести соответствующая служба, за которой закреплены полномочия.