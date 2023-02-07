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Происшествия

Житель Псковской области признан виновным в убийстве 14-летней давности

50-летний житель Псковской области признан виновным в убийстве 14-летней давности, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по региону.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения 15 ноября 2009 года в квартире в одном из населенных пунктов области тела 49-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.

По данным следствия, погибший мужчина вел асоциальный образ жизни, а в его квартиру свободно мог прийти кто угодно. На первом этапе расследования удалось установить всех, кто 15 ноября 2009 года находился в жилище потерпевшего, но достаточных доказательств для предъявления обвинения в убийстве кому-то конкретному не было.

Практическую помощь в расследовании оказали следователи-криминалисты отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области и ГУУР МВД России.

Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт со знакомыми предполагаемого злоумышленника, которым он проговорился о своей причастности к убийству, были получены изобличающие его показания, подтвержденные свидетелями в ходе очной ставки. В результате подозреваемый дал признательные показания и подробно рассказал обстоятельства совершенного им убийства потерпевшего, подтвердив свои показания с выходом на место преступления.

По версии следствия, 15 ноября 2009 года он поссорился с потерпевшим на кухне, после чего дважды ударил его ножом в грудь и шею. От полученных ранений последний скончался на месте преступления. Чтобы отвести от себя подозрение, он перетащил тело в соседнюю комнату и через соседей вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым сообщил, что случайно обнаружил тело.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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