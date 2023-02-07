Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля

XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области. 

Соревнования будут проводиться в трех местах одновременно: в Центре подготовки велосипедистов в Великих Луках (ул. Фурманова, 83), в спортивно-оздоровительном центре «Юность» Островского района и на горе Соколихе Псковского района. 

Регистрация участников пройдет 11 февраля, на месте старта ее можно осуществить до 11:00. Кроме того, можно зарегистрироваться заранее в спортивной школе «Ника», расположенной в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9. Регистрация участников начнётся 8 февраля и продлится до 10-го.

Соревнования начнутся одновременно по всей России: 11 февраля в 12:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2023

Псковские боксеры отправились на первенство СЗФО в Новгород
07 февраля 2023

«Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля
07 февраля 2023

Фестиваль ГТО среди студентов проведут в Пскове 4 марта
07 февраля 2023

Чемпионат по спортивной аэробике прошел в Пскове
07 февраля 2023

Псковские кикбоксеры заняли первое место в турнире в Кронштадте
06 февраля 2023

К чемпионату СЗФО по снежному регби готовятся в Пскове
06 февраля 2023

Псковские волейболисты завоевали бронзу на первенстве СЗФО
06 февраля 2023

Псковские вейкбордисты собираются на всероссийский чемпионат

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...