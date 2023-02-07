«Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля

13:37, 07 февраля 2023, ПАИ

XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Псковской области 11 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области.

Соревнования будут проводиться в трех местах одновременно: в Центре подготовки велосипедистов в Великих Луках (ул. Фурманова, 83), в спортивно-оздоровительном центре «Юность» Островского района и на горе Соколихе Псковского района.

Регистрация участников пройдет 11 февраля, на месте старта ее можно осуществить до 11:00. Кроме того, можно зарегистрироваться заранее в спортивной школе «Ника», расположенной в Пскове на улице Воеводы Шуйского, 9. Регистрация участников начнётся 8 февраля и продлится до 10-го.

Соревнования начнутся одновременно по всей России: 11 февраля в 12:00.