Выставка художника-иллюстратора «10 сияний» откроется в Пскове

15:07, 07 февраля 2023, ПАИ

Открытие выставки иллюстратора-фрилансера Ильи Артемьева «10 сияний» состоится в Центральной городской библиотеке 12 февраля в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В экспозиции будет представлена графическая серия, выполненная пером и тушью, а также принт. На открытии выставки пройдет сольный акустический концерт.

«Пифагор любил повторять: «Все в мире есть числа». Число 10 с древности несет в себе особую магическую составляющую. Десять - символ завершённости и совершенства. Число 10 повелевало человеком и Вселенной. Десять пальцев у человека и 9 планет с Солнцем в центре. Цифра 10 обозначает временные вехи, декаду и десятилетие. В истории это десятина и десяток бойцов, спаянных железной дисциплиной. В религии - 10 заповедей Нагорной проповеди. Попасть в яблочко - значит попасть в десятку. Десять сияний - отражение начала и завершенности жизненных движений», - полагает автор выставки.

Выставка будет работать до 3 марта.

Илья Артемьев окончил отделение декоративно-прикладного творчества Псковского областного колледжа искусств. После этого он работал в художественной галерее на Герцена. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике аэрография. В 2022 году выступил художником-иллюстратором к очеркам начинающей писательницы D:DIANA «Сцены из английской жизни в тридцати комнатах care home». Сейчас работает в разных графических техниках.