Завтруппой Псковского драмтеатра награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»

13:54, 07 февраля 2023, ПАИ

Заведующей труппой Псковского театра драмы Гертруде Авдюковой присуждена государственная награда – медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Эта государственная награда – признание вашей многолетней плодотворной деятельности. Богатый опыт, профессионализм всегда позволяют вам находить решения самых сложных задач. Желаю вам успехов, благополучия, энергии и новых достижений», – говорится в правительственной телеграмме в адрес Гертруды Авдюковой от первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.