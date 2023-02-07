Стейблкоин может стать для компаний новой валютой расчета – эксперты

14:46, 07 февраля 2023, ПАИ

Стейблкоин с привязкой к золоту уже начали рассматривать на государственном уровне как возможную валюту расчета экспортных сделок. Эксперты Россельхозбанка рассказали, что может заменить золото в качестве обеспечения в подобных сделках и где еще такие операции могут быть применимы.

Криптовалюты и цифровые финансовые активы уже стали новой тенденцией на финансовом рынке и все больше становятся частью привычной жизни. На государственном уровне сделки со стейблкоинами уже начали рассматривать в качестве новой валюты для расчетов по экспортным сделкам. Эксперты РСХБ также отмечают рост интереса к стабильным монетам.

Стейблкоины, они же стабильные монеты – это вид криптовалюты с фиксированной ценой, привязанной к определенному активу, например золоту. Однако было бы ошибкой считать, что стейблкоины – это всегда обеспеченные физическим активом цифровые валюты. Изначально целью их создания был выпуск инструмента, который снизит волатильность на крипторынке. Привязка стейблкоина к активу гарантирует, что цена монеты резко не снизится.

Стейблкоины могут быть привязаны не только к драгоценным металлам, но еще и фиатным[1] валютам, природным ресурсам, ценным бумагам, недвижимости и другим физическим активам. В зависимости от метода привязки к активам, монеты, обеспеченные сырьем, таким как нефть или драгоценные металлы, могут служить альтернативным способом инвестирования в данные активы.

Так как хранение, например, золота является достаточно сложным и дорогостоящим, стабильные монеты предоставляют возможность своему владельцу не приобретать базовый актив, а приобрести базовый токенизированный актив и при необходимости обменять токены на обычные деньги, а иногда и на сам актив. В этом смысле они близки к обезличенным металлическим счетам, но при этом могут служить и средством расчета.

Преимущество стейблкоинов в том, что они хранятся в блокчейн – защищенной и устойчивой ко взломам среде, транзакции с ними абсолютно прозрачны, а также их невозможно украсть из кармана или получить обманным путем. Хотя не все криптоактивы одинаково устойчивы к мошенническим посягательствам, ведь степень надежности каждый эмитент обеспечивает по-своему. Удобство расчета стабильными монетами для экспорта, например, состоит в том, что доступность расчетов в национальных валютах стран – импортеров российских товаров может быть ограничена и такой альтернативный способ оплаты мог бы решить данную проблему.

Эксперты РСХБ считают, что для компаний расчеты стабильными монетами могут удешевить и упростить расчеты, а также оптимизировать торговое финансирование. Важно, что применение стейблкоинов позволяет избежать ограничителей расчетов, свойственных двухсторонней торговле в национальных валютах. Так, при клиринге очень часто формируются торговые дисбалансы, когда одна страна импортирует или экспортирует больше страны-партнера.

Этот дисбаланс приходится закрывать межстрановыми кредитами или искусственно изменяя курс обоих валют в сделках. Торговое финансирование в стейблкоинах позволяет легко избежать этих ограничений. Кроме того, оно позволяет расширить круг участников до множества различных стран, что расширяет рынок и делает ценообразование более рыночным.

[1] Фиатные деньги – это не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Примеры фиатных денег: рубль, юань, доллар, евро, иена и иные официальные денежные знаки государств.