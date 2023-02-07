Более 6000 литров крови нужно псковским медорганизациям ежегодно

15:03, 07 февраля 2023, ПАИ

Ежегодная потребность медицинских организаций Псковской области в крови и ее компонентах составляет около 6,2 тыс. литров в год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина.

Она отметила, что в Псковской области деятельностью по обеспечению кровью региона занимается только одна организация - станция переливания крови, имеющая филиал в Великих Луках.

«Мы закрываем всю потребность, которая имеется в регионе, по крови и её компонентам. Последние пять лет эта потребность составляет порядка 6 200 литров крови в год. Надо сказать, что Псков обеспечивает 80% всех потребностей, так как тут находятся все основные потребители, все больницы», — пояснила она.

По словам медика, основная нагрузка падает на псковскую станцию по забору крови, которой нужно собирать 4 400 литров крови в год. Любовь Малыхина отметила, что для такого объема крови необходимо сделать порядка 13 тысяч донаций крови в год. «4,5 тысячи доноров приходят к нам на станцию по несколько раз, в среднем первичных из них около 20%», — рассказала она.