Псковичи стали чаще оформлять полис ОСАГО на почте

15:10, 07 февраля 2023, ПАИ

В 2022 году число жителей Псковской области, оформивших полис ОСАГО через почтовые отделения, увеличилось на 58% по сравнению с 2021 годом, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС региона.

Благодаря этой услуге жителям отдалённых населенных пунктов больше не надо выезжать в районные центры.

В почтовых отделениях можно оформить программу страхования ОСАГО от ведущих страховых компаний – партнёров «Почты России». Клиенты почты могут рассчитать стоимость полиса сразу в десяти страховых компаниях, оператор внесёт все необходимые данные, отправит запрос страховщикам и получит от них расчёт страховой премии, покупателю останется только выбрать оптимальные условия и оформить договор.

«Эта услуга наиболее востребована среди псковичей, которые проживают в сельской местности. Чтобы оформить полис ОСАГО, им не нужно ехать в районные центры, достаточно прийти в ближайшее отделение «Почты России». Оператор поможет рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях, а клиент выберет для себя наиболее оптимальный», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Для оформления полиса нужен стандартный набор документов и данных: паспортные данные страхователя (владельца), свидетельство ТС, водительские права, адрес электронной почты. В почтовом отделении клиент может получить распечатанную версию страхового полиса, а электронный экземпляр полиса ОСАГО приходит на указанный в анкете адрес электронной почты.

Кроме полиса ОСАГО на почте также можно застраховать имущество и ответственность собственников жилого помещения, оформить добровольное медицинское страхование, а также страхование от несчастных случаев и болезней.