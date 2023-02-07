Псковские боксеры отправились на первенство СЗФО в Новгород

15:33, 07 февраля 2023, ПАИ

Боксеры из Псковской области отправились на первенство СЗФО. Соревнования пройдут в Великом Новгороде с 7 по 12 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 17-18 лет и молодежи 19-22 лет.

Псковскую область на первенстве представляют спортсмены: Светлана Олексий, Валерия Виноградова, Лидия Шутова, Анна Сергеева, Виталий Потапов, Владислав Подгаецкий, Дмитрий Попов, Артем Гусейнов, Илья Бунделев, Илья Левченко, Мухаммадамин Мавлонов и Егор Титуев.

Среди молодежи за победу будут бороться псковичи: Владислав Шумейко, Андрей Власов, Егор Орлов, Артур Кулаков и Кирилл Титов.