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Спорт

Псковские боксеры отправились на первенство СЗФО в Новгород

Боксеры из Псковской области отправились на первенство СЗФО. Соревнования пройдут в Великом Новгороде с 7 по 12 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводятся среди юниоров и юниорок 17-18 лет и молодежи 19-22 лет.

Псковскую область на первенстве представляют спортсмены: Светлана Олексий, Валерия Виноградова, Лидия Шутова, Анна Сергеева, Виталий Потапов, Владислав Подгаецкий, Дмитрий Попов, Артем Гусейнов, Илья Бунделев, Илья Левченко, Мухаммадамин Мавлонов и Егор Титуев.

Среди молодежи за победу будут бороться псковичи: Владислав Шумейко, Андрей Власов, Егор Орлов, Артур Кулаков и Кирилл Титов.

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