Предотвратить дальнейшую вырубку леса в Малой Гоголевке намерена прокуратура

15:29, 07 февраля 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области в связи с публикацией в СМИ сведений о вырубке леса в деревне Малая Гоголевка Псковского района провела проверку соблюдения природоохранного и земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что рубка древесно-кустарниковой растительности произведена в границах земельного участка, предоставленного на праве аренды физическому лицу и относящегося к категории земель – земли населенных пунктов.

Псковский областной суд по заявлению правообладателя участка признал законным изменение зонирования территории с зоны зеленых насаждений общего пользования «Р-2» на зону индивидуальной застройки «Ж-1».

Нарушений земельного законодательства, в том числе при формировании и выделении земельного участка, на котором произведена рубка, не установлено, констатировали в ведомстве.

Для обеспечения сохранности лесного массива и создания условий, препятствующих в дальнейшем предоставлению земельных участков для жилищного строительства в деревне Малая Гоголевка, по поручению прокурора области Ивана Грибова Псковская природоохранная межрайонная прокуратура направила в Псковский районный суд исковое заявление. В документе изложено требование о возложении на администрацию Псковского района обязанности организовать мероприятия по созданию лесничества, обеспечить разработку и утверждение лесохозяйственного регламента лесничества, осуществить лесоустройство, постановку земель на кадастровый учет в отношении лесов, расположенных на территории Малой Гоголевки в границах кадастрового квартала 60:18:0060901.