Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»

15:54, 07 февраля 2023, ПАИ

Главным ньюсмейкером региона стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам январского медиарейтинга газеты «Псковская правда». Его медиаиндекс достиг уровня в 12 778,4, более чем в два раза превысив показатель занимающего вторую строчку в топ-30 главы Пскова Бориса Елкина (медиаиндекс 5 031,1). Издание составило рейтинги на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Самым заметным сюжетом с участием главы региона стала его рабочая поездка в Порховский район, которая пришлась на середину января. Кроме того, внимание СМИ привлекли торжественное открытие Года педагога и наставника в Псковской области и совещание по подготовке к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».