Год педагога и наставника торжественно открыли в Псковской области

12:23, 24 января 2023, ПАИ

Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Таким образом в регионе дали старт циклу мероприятий.

Участниками церемонии стали педагоги и наставники из районов Псковской области, Пскова и Великих Лук, руководители управлений образования, преподаватели профессиональных образовательных организаций, реализующие программы среднего профессионального образования, студенты и представители Псковского государственного университета, представители Министерства просвещения Российской Федерации, Псковской епархии, общественных организаций, почетные гости.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава региона Михаил Ведерников. «Наша с вами задача - дать ребятам качественные фундаментальные знания, которые помогут противостоять потоку враждебной пропаганды, а также увидеть и принять истинные человеческие ценности. Сегодня это приоритетная и стратегическая задача, которая играет ключевую роль в нынешней ситуации. Поэтому мы со своей стороны делаем и будем делать все необходимое, чтобы вы на практике чувствовали, что ваша профессия уважаема и востребованна. Государство ценит вашу работу и относится к вам с особым вниманием», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году одновременно строятся, а также готовятся к строительству и реконструкции сразу восемь новых объектов. Помимо этого, только в прошлом году проведен капитальный ремонт и ремонт 34 школ на общую сумму полтора миллиарда рублей. Создается уникальный для Псковской области объект - Центр выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Открываются новые модельные библиотеки, закупается оборудование для школ искусств, учреждений дополнительного образования. Ежегодно открываются десятки современных пришкольных стадионов.

«К системе развития образования мы подходим комплексно, адресно, вдумчиво, чтобы ваша работа была не только более комфортной, но и значительно более интересной благодаря новым возможностям и перспективам. Безусловно, в этой части особое внимание уделяется мерам поддержки педагогов. В Псковской области они касаются льготного проезда, компенсаций на оплату жилых помещений, выплаты дополнительных пособий молодым специалистам. Уже второй год выделяются средства на приобретение жилья для педагогов. Победители и участники многочисленных профессиональных конкурсов получают финансовую поддержку за свои успехи», - перечислил глава региона.

Также к педагогам и наставникам Псковской области обратилась заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. «Сегодня на этой торжественной церемонии открытия мне хотелось бы сказать слова благодарности в ваш адрес, в адрес педагогов и наставников. Слова признательности и уважения за ваши знания, которыми вы делитесь с молодым поколением. За вашу поддержку, заботу, веру в возможности ребенка. Каждый из нас, ещё раз скажу об этом, помнит своего учителя. Каждый из нас свой профессиональный путь выбрал, начал и развивался благодаря именно учителю и наставнику на большом профессиональном пути», - отметила она.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за ваши удивительные и прекрасные труды. Ещё и ещё раз повторить, что этот год, слава Богу, что он начался, и наконец-то мы дожили до Года педагога и наставника, который имеет своей целью начать бесконечный период этих годов педагогов и наставников. Чтобы мы не забыли спустя год об этом, а только научились и ценить, и благодарить, и учиться, и помогать тем, кто создает будущее и прекрасное будущее нашей страны», - подчеркнул митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Продолжилось мероприятие праздничным концертом. Напомним, что на поддержку псковских педагогов дополнительно выделят 60 млн рублей.