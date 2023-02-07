Псковский студент участвует в строительстве атомного реактора

15:47, 07 февраля 2023, ПАИ

Студент колледжа ПсковГУ Даниил Васильев принимает участие в межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом - Прорыв». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Студенческая стройка разворачивается на объектах энергокомплекса (ОДЭК) с реактором «БРЕСТ-300» в городе Северске Томской области. Ее ведет молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» совместно с Госкорпорацией «Росатом» и в партнерстве с АО «Концерн Титан-2».

«Ещё когда я работал летом, я хотел побывать на зимней стройке, чтобы посмотреть, как всё устроено, насколько это сложно», - рассказал Даниил Васильев. По его словам, попасть на стройку он смог с помощью «Российских студенческих отрядов», пройдя определенный отбор.

«За первую рабочую неделю я поработал на двух объектах. Первый объект – главный, где идёт строительство атомного реактора, зданий и монтажные работы в помещениях. Я успел поработать с двумя бригадирами и приобрёл знания в работе с чертежами, - продолжил студент. - На втором объекте работа нашей команды состояла в загрузке и выгрузке материалов, мы подготавливали инструменты для главного объекта».

По словам Даниила Васильева, на стройке студенты не только набираются опыта, но и проводят различные мероприятия.

«Плюсы работать на данном объекте в том, что после окончания обучения, если ты себя хорошо зарекомендуешь, тебя могут устроить работать в организацию «Концерн Титан-2», да и, в принципе, тебя на практике обучают работе с электроинструментом», - добавил студент.

В этом году на объектах строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв» принимают участие более 130 человек из Новосибирской, Томской, Пензенской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Псковской областей, Чеченской Республики, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Алтайского края.

Как рассказал Даниил Васильев, за первую неделю работы он смог занять четвертое место по производственным показателям. «Город встретил меня своим сибирским морозом - температура -40 и снег по колено. Я не очень привык к такой погоде, но приехал на стройку, чтобы поработать в таких условиях», - поделился студент.

Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику.