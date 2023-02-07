Пскович с редкой группой крови стал почетным донором России

16:25, 07 февраля 2023, ПАИ

​

Старший инспектор отдела организации службы охраны УФСИН России по Псковской области Ага Мехтиев получил звание «Почетный донор России». Награду вручила главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ага Мехтиев сдает кровь с 2012 года. В его карте значатся записи о 27 донациях крови и 13 – плазмы, еще два раза он становился донором клеток крови. Своим личным примером он постоянно мотивирует коллег и сослуживцев, организовывая массовые донорские акции. За высокий вклад в общественно значимое дело и неравнодушие к здоровью жителей Псковской области летом 2022 года сотрудник УФСИН был награжден медалью «За содействие донорскому движению».

«Я искренне вас поздравляю с таким значимым событием. Почетный донор России – одна из самых достойных наград в нашей стране, ведь донор отдает свою кровь ради жизни другого человека. Будем рады снова видеть вас и ваших коллег в наших стенах», - отметила врач станции переливания крови во время вручения удостоверения и нагрудного знака.

Ага Мехтиев – обладатель редкой группы крови – первой с отрицательным резусом. Он признается, что отнюдь не ради славы более 40 раз приходил в это учреждение здравоохранения. «Я понимаю, что кому-то моя кровь может помочь справиться с тяжелым недугом и встать на ноги. Ощущение легкости после каждой сдачи крови привело к тому, что я даже не заметил, как стал почетным донором, ведь я просто выполнял свой человеческий долг», - отметил награжденный сотрудник УФСИН.