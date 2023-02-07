19-летнему жителю Порховского района вручили медаль «За отвагу»

16:14, 07 февраля 2023, ПАИ

19-летнему жителю деревни Полоное вручили медаль «За отвагу». Мероприятие состоялось 7 февраля в малом зале администрации Порховского района. Награду юноше передал военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов, сообщает газета «Порховский вестник».

Военком отметил, что представитель Порховского района первым на подконтрольной ему территории трех муниципалитетов заслужил высокую правительственную награду.

Сначала призывная медицинская комиссия дала заключение, что юноша не подлежит призыву на срочную военную службу, но он настоял на своём, записался добровольцем и теперь намерен продолжить службу по контракту.

Заместитель главы Порховского района Наталья Бялькина добавила, что все, кто лично знает героя, «не удивлены, что он так быстро получил боевую награду».

