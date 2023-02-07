Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

19-летнему жителю Порховского района вручили медаль «За отвагу»

Фото газеты "Порховский вестник"

19-летнему жителю деревни Полоное вручили медаль «За отвагу». Мероприятие состоялось 7 февраля в малом зале администрации Порховского района. Награду юноше передал военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов, сообщает газета «Порховский вестник».

Военком отметил, что представитель Порховского района первым на подконтрольной ему территории трех муниципалитетов заслужил высокую правительственную награду.

Сначала призывная медицинская комиссия дала заключение, что юноша не подлежит призыву на срочную военную службу, но он настоял на своём, записался добровольцем и теперь намерен продолжить службу по контракту.

Заместитель главы Порховского района Наталья Бялькина добавила, что все, кто лично знает героя, «не удивлены, что он так быстро получил боевую награду».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2023

В строительстве лабораторного корпуса ПсковГУ задействовано 90 человек
07 февраля 2023

Съёмочная группа «Первого Псковского» пообщалась с мобилизованными в зоне СВО

07 февраля 2023

Омбудсмены Северо-Запада обсуждают меры поддержки семей мобилизованных
07 февраля 2023

Алла Сердцева: Только помогая друг другу, мы достигнем победы
07 февраля 2023

Срочную службу в армии будут учитывать при поступлении в вузы и колледжи
07 февраля 2023

Ольга Тимофеева вошла в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
07 февраля 2023

До -9 градусов опустится температура в Псковской области
07 февраля 2023

Семья из Мурманска переехала в Новоржевский район и занялась сельским хозяйством

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...