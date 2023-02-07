Карантин по бешенству введен в Великолукском районе

16:20, 07 февраля 2023, ПАИ

Карантин по бешенству введен в Великолукском районе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«В деревне Тетеркино Великолукского района дикое животное – лиса – было сбито машиной на автодороге. Гражданин вызвал специалистов госветслужбы, которые отобрали пробы. Лаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством», - говорится в сообщении.

Карантин по бешенству введён на территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории. Утверждён план мероприятий, для снятия ограничений все домашние животные должны быть привиты от бешенства на неблагополучной территории.

Ранее сообщалось, что бешеную лису обнаружили в Великолукском районе.