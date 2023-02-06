Бешеную лису обнаружили в Великолукском районе

18:00, 06 февраля 2023, ПАИ

Случай бешенства у лисы выявили сотрудники ветеринарии в деревне Тетеркино Великолукского района. Об этом сообщает газета «Наш путь».

В связи с данным фактом введены ограничительные мероприятия, проинформировали сотрудники станции по борьбе с болезнями животных по Великолукскому, Куньинскому и Усвятскому районам.

«Напомним, что единственный способ избежать бешенства – это своевременная вакцинация людей и животных», - отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что первый в этом году случай бешенства зафиксировали сотрудники областной ветлаборатории в Псковской области 30 января.