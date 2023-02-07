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Культура

Донецкий спектакль «Я Zнаю праVду» покажут в псковском театре кукол

Спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна «Я Zнаю праVду» покажут 27 и 28 февраля в Псковском областном театре кукол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В основу спектакля положены материалы книги – «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В ней описаны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов, в том числе режиссер собрала истории жителей освобождённых населённых пунктов, начиная с момента проведения спецоперации.

Главные повествователи – реальные люди, жители республики, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов. События показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев.
Всё это – настоящие истории.

Купить билет можно в кассе театра кукол или по ссылке.

Возрастное ограничение 16+

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