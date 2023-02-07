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Происшествия

Пскович обокрал микрокредитную организацию и попал под суд

Пскович обокрал микрокредитную организацию и лишился свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2022 года злоумышленник, проходя в ночное время мимо помещения микрокредитной организации на улице Яна Фабрициуса, вспомнил, что в нем имеется офисная техника, а также сейф, в котором сотрудники хранят денежные средства. Мужчина отжал оконную раму найденным на улице куском арматуры, после чего проник в помещение и похитил ноутбук марки Lenovo, а также сейф с деньгами. В нем находилось 34 334 рубля.

С похищенным имуществом обвиняемый скрылся с места совершения преступления и распорядился им по своему усмотрению, причинив организации ущерб в размере 49 914 рублей 95 копеек.

Приговором Псковского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). С учетом позиции государственного обвинителя, а также отмены условного осуждения по предыдущему приговору, суд назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на срок два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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