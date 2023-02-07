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Общество

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге

Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. 

«В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге – два в Красноярском крае и один в Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.  

Риск дальнейшего распространения болезни на территории России минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку, уточнили в пресс-службе. 

Лихорадка денге – инфекционная болезнь, основным переносчиком которой являются комары рода Aedes, а также Culex и Anopheles. Для заболевания характерны такие симптомы, как лихорадка, головная и мышечная боль, мелкоточечная сыпь, светобоязнь и увеличение лимфатических узлов. В редких случаях болезнь приобретает геморрагическую форму, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, однако основным эпидемическим очагом заболевания служат страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 75% всех заболевших.

В страны европейского региона в среднем ежегодно завозится более двух тысяч случаев денге. Заболевание является самой частой причиной лихорадки у европейских путешественников, возвращающихся из эндемичных зон, пояснили в Роспотребнадзоре. 

Для профилактики болезни гражданам при посещении стран, эндемичных по лихорадке денге, следует пользоваться оконными противомоскитными сетками и репеллентами, а также надевать одежду с длинными рукавами. По возвращении при появлении симптомов заболевания информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом, добавили в пресс-службе. 

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