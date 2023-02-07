Съёмочная группа «Первого Псковского» пообщалась с мобилизованными в зоне СВО

18:35, 07 февраля 2023, ПАИ

Мобилизованные из Псковской области получили очередную партию гуманитарного груза на территории СВО в Луганской Народной Республике. До места разгрузки доехала и съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Три тонны адресных посылок и 40 тонн гуманитарного груза доставили в место дислокации 1009-го полка в зоне проведения специальной военной операции. Все посылки собирались общими усилиями — правительством региона, организациями и неравнодушными жителями

Как бойцы встретили помощь и кому передавали приветы, смотрите сегодня на телеканале «Первый Псковский» в 20:00, а также в соцсетях телеканала в Telegram-канале и в группе в соцсети «ВКонтакте».