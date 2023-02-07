«Экопром» рассказал псковичам, почему не нужно выбрасывать одежду в контейнеры

19:14, 07 февраля 2023, ПАИ

Специалисты «Экопрома», регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, рассказали, как псковичи правильно могут избавиться от ненужной одежды.

По данным Гринписа, в мире ежегодно производится 100 миллиардов единиц одежды. Объём отходов модной индустрии (включая нераспроданную одежду) достигает 92 миллионов тонн. Большая часть этого «мусора» отправляется на свалку, несмотря на то что текстиль поддаётся почти стопроцентной переработке.

При производстве текстиля используется огромное количество воды. На изготовление простой футболки уходит 2 700 литров — столько в среднем человек выпивает за 900 дней. Кроме того, для окраски тканей ежегодно применяется около 1,7 миллиона тонн химических веществ. Некоторые из них, например соединения фтора, вымываются во время стирки, отравляя воду, и загрязняют воздух и землю, когда одежда оказывается на свалке. Излишнее потребление и перепроизводство приводят к появлению сотен тысяч тонн одежды на свалках. Красители и синтетические ткани отравляют почву и угрожают жизни животных и людей. Одежда из синтетики (например, из акрила, нейлона и полиэстера) разлагается десятки лет, а продукты её горения токсичны. 60 % производящейся в мире одежды имеют в своём составе полиэстер, который, разлагаясь, выделяет в три раза больше парниковых газов, чем хлопок.

Сдать вещи на переработку или для вторичного использования — более экологичное решение. Выбрасывать в общий мусор одежду, которая пришла в негодность, стала мала или вышла из моды, нельзя, так как она впитывает все запахи, влагу органических отходов и с ней ничего нельзя будет сделать.

Лучшим решением будет отдать её нуждающимся, перешить или пустить на тряпки и, конечно же, более тщательно и обдуманно совершать покупки.

«А вот делать так, как жильцы д. 18а на ул. Киселеёва г. Пскова, выкившие с пятого этажа в окно одежду объёмом, равным пяти контейнерам по 1,1 куб. м, категорически запрещено! Из-за такого безответственного поступка дворники управляющей организации были вынуждены вручную собирать выброшенные вещи и носить к контейнерной площадке. К тому же своим наплевательским отношением к окружающим можно было причинить физический вред прохожим», — отметили в «Экопроме».