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Происшествия

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

В городе Ефремове Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает «Газета.ру».

Предварительной причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

«Спасено семь человек. К сожалению, четыре человека остаются под завалами», — заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов в эфире телеканала «Россия 24».

К ликвидации последствий происшествия привлекли 42 человека и 12 единиц техники. Из дома эвакуировали жильцов, для них организовали пункт временного размещения.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, двоих пострадавших доставили в больницу — мужчину и ребёнка дошкольного возраста. Их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прокуратура региона подтвердила обрушение части здания и начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поставил его расследование на контроль.

Представитель экстренных служб рассказал о пяти погибших.
 

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