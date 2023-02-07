Водитель ВАЗа сбил подростка в Острове

19:34, 07 февраля 2023, ПАИ

В Острове на улице Освобождения у дома №30 водитель такси, управляя автомобилем ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил наезд на подростка, перебегавшего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал "Псковская сводка".

В результате ДТП пострадал пешеход. Госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.