Бытовые вопросы семей мобилизованных решали в Опочецком районе

20:26, 07 февраля 2023, ПАИ

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Бытовые вопросы семей мобилизованных не оставлены без внимания в Опочецком районе, сообщает газета «Маяк».

Сегодня состоялась встреча главы Опочецкого района Юрия Ильина с руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой. Целью рабочего визита стало ознакомление с организацией помощи мобилизованным на территории района.

В разговоре приняли участие уполномоченный по работе с семьями мобилизованных на территории Опочецкого района Наталья Герасимова, начальник отдела по социальной политике администрации Опочецкого района Наталья Рахова.

«Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества открылся на базе Центра поддержки семей мобилизованных. Комитет семей воинов Отечества появился в ноябре, мамы мобилизованных и военнослужащих встретились с президентом, где было дано поручение создать комитеты семей воинов Отечества в помощь также и семьям военнослужащих, чтобы решались вопросы не только мобилизованных, но и всех военнослужащих», – сообщила Мария Владимировна.

Мария Филонова рассказала о видах помощи и поддержки, предоставляемых семьям мобилизованных в Псковской области, а также о деятельности и направлениях работы комитета: это оказание социально-психологической, правовой помощи членам семей, реализация проектов военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, содействие государственным и общественным организациям в таких мероприятиях и прочее.

«К нам могут обратиться все, как мобилизованные, так и семьи военнослужащих, и мамы, и папы, и жёны. В центре есть все специалисты, которые необходимы», — подчеркнула Мария Филонова.

В свою очередь Юрий Ильин поделился тем, каким образом организована поддержка семей мобилизованных в Опочецком районе.

«Эту работу мы ведём совместно с Центром социального обслуживания, Центром образования и Центром добровольчества Опочецкого района. Огромную помощь оказывают общественники, предприниматели и просто неравнодушные жители. Для каждой семьи мобилизованных мы делаем всё, что в наших силах. В ходе встречи были определены направления дальнейшей совместной работы с Комитетом семей воинов Отечества для оказания поддержки и помощи семьям мобилизованных», — сказал глава района.

Псковский региональный штаб Комитета семей воинов Отечества работает пять дней в неделю с 12:00 до 20:00. Территориально он находится в Пскове на ул. Некрасова, 19. Попасть на приём к специалистам можно без записи. Записаться на приём к руководителю можно по телефону 8-906-220-93-91.