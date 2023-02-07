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Борис Елкин рассказал о приобретении квартир для детей-сирот в Пскове

Администрация Пскова заключает контракты на покупку жилья для детей-сирот. Фото: администрация Пскова

Глава Пскова Борис Елкин рассказал в соцсетях об обеспечении детей-сирот жильём.

«Обеспечение детей-сирот жильём — одна из наших приоритетных задач. В этом году в планах приобрести 37 квартир в новых домах. Для этого администрация Пскова заключает контракты на покупку жилья путём участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов», — пояснил градоначальник.

По словам Бориса Елкина, срок передачи объектов долевого строительства — конец 2023 года. Это однокомнатные квартиры площадью свыше 34 кв. м в микрорайонах Запсковья. Средства на их приобретение выделены из областного и федерального бюджетов.

Помимо закупки квартир в новостройках, продолжается строительство малоэтажных домов для детей-сирот в районе Любятово. В этом году будут сданы пять домов по девять квартир в каждом.

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