Борис Елкин рассказал о приобретении квартир для детей-сирот в Пскове

20:39, 07 февраля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал в соцсетях об обеспечении детей-сирот жильём.

«Обеспечение детей-сирот жильём — одна из наших приоритетных задач. В этом году в планах приобрести 37 квартир в новых домах. Для этого администрация Пскова заключает контракты на покупку жилья путём участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов», — пояснил градоначальник.

По словам Бориса Елкина, срок передачи объектов долевого строительства — конец 2023 года. Это однокомнатные квартиры площадью свыше 34 кв. м в микрорайонах Запсковья. Средства на их приобретение выделены из областного и федерального бюджетов.

Помимо закупки квартир в новостройках, продолжается строительство малоэтажных домов для детей-сирот в районе Любятово. В этом году будут сданы пять домов по девять квартир в каждом.