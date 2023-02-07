Псковский район стал победителем «Туриады-2022»

21:42, 07 февраля 2023, ПАИ

​

Псковский район стал победителем «Туриады-2022», сообщила глава района Наталья Фёдорова в соцсетях.

«Благодаря работе педагогов центра дополнительного образования туристско-краеведческая деятельность в школах района поставлена на высокий уровень и на протяжении многих лет муниципалитет лидирует в областном проекте «Туриада».

Напомню, что основной целью «Туриады-2022» являлась организация непрерывного цикла туристско-краеведческой деятельности учащихся области на протяжении года, пропаганда туризма как здорового и активного образа жизни и выявление лучших учащихся области для участия во всероссийских соревнованиях и конкурсах.

Поздравляю всех участников туристско-краеведческих мероприятий с победой! Так держать!» — написала глава Псковского района.