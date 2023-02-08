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Общество

Народные приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора Поминальника

Память одного из величайших подвижников православия преподобного Феодора Студита празднует Православная Церковь 8 февраля, пишет calend.ru. 

На Руси считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование».

Кроме того, в этот день было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора (Феодора) варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.

Что нельзя делать 8 февраля:

- Женщинам в Фёдоров день запрещалось подолгу смотреть в зеркало, чтобы не потерять всю свою привлекательность;
- На стол 8 февраля не рекомендуется подавать картофель и блюда, в которых он содержится. Это сулило проблемы с желудком;
- Опасались в день Федора встречи с котом, особенно черным. Верили, что в этот день в животное может вселиться нечистая сила;
- Начинать новое в Федоров день – значит заведомо обречь себя на неудачу.

 

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