Псковская область выделила деньги на ремонт морга в Опочке
Сегодня в социальных сетях появились сообщения о неработающем морге в Опочке, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.
В настоящее время работа бюро судмедэкспертизы приостановлена из-за повреждений здания, которые не позволяют медицинской организации в полной мере осуществлять свою деятельность.
Комитетом по здравоохранению Псковской области Опочецкой межрайонной больнице выделена целевая субсидия на ремонт морга. Уже идёт подготовка к составлению проектно-сметной документации, затем пройдут конкурсные процедуры и ремонт. После проведения ремонта бюро судмедэкспертизы возобновит свою работу.
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