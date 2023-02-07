Псковская область выделила деньги на ремонт морга в Опочке

00:20, 08 февраля 2023, ПАИ

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о неработающем морге в Опочке, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

В настоящее время работа бюро судмедэкспертизы приостановлена из-за повреждений здания, которые не позволяют медицинской организации в полной мере осуществлять свою деятельность.

Комитетом по здравоохранению Псковской области Опочецкой межрайонной больнице выделена целевая субсидия на ремонт морга. Уже идёт подготовка к составлению проектно-сметной документации, затем пройдут конкурсные процедуры и ремонт. После проведения ремонта бюро судмедэкспертизы возобновит свою работу.