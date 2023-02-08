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Культура

Псковские учителя посетили Изборск

Псковские учителя 6 и 7 февраля двумя организованными группами посетили музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Сотрудники музея показали гостям новый выставочный зал, провели экскурсию по выставке «Россия.Истоки», музейным экспозициям и рассказали о познавательных интерактивных программах и мастер-классах, которые могут заинтересовать подрастающее поколение.

Также прибывшим рассказали, что все услуги музея-заповедника можно приобрести по «Пушкинской карте».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Одним из организаторов данной поездки выступил туроператор «Славянский тур», являющийся региональным координатором федерального образовательного проекта «Живые уроки».

Данный проект призван познакомить школьников с культурным, природным и национальным наследием Псковской области через туристические экскурсии.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Благодарим учителей за визит и их работу! Взаимосвязь музея и школьной системы даст новые возможности изучения мира за пределами школы Всегда рады видеть в Изборске!» — отметили сотрудники музея. 

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