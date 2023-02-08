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Армен Мнацаканян рассказал о возникновении нового символа Пушкиногорского маслосырозавода

Новый кот будет украшать продукцию предприятия «Молочные продукты Пушкиногорья». Фото: Армен Мнацаканян

Откуда взялся новый котик на упаковке любимой многими продукции Пушкиногорского маслосырозавода, рассказал депутат Псковского областного Собрания Армен Мнакацанян.

«В последние недели часто слышу этот вопрос. Узнал про нового питомца из первых уст — от руководителя предприятия «Молочные продукты Пушкиногорья» Николая Щуракова», — сообщает депутат в соцсетях.

Прежний символ предприятия, толстяк, добряк и обжора, отслуживший верой и правдой почти 15 лет, «ушёл на пенсию» по объективным и субъективным причинам. Ему на смену постепенно (одномоментно всю упаковку обновить очень сложно) приходит новый рыжик.

«Мне очень нравится, что новый символ завода создавали дети. И именно на Пушкиногорской земле: образ на конкурсной основе придумали ученики детской художественной школы им. С. С. Гейченко. Потому, наверное, новый котик достаточно юный, улыбчивый и стройный. Он как бы намекает: молочные продукты кушать полезно. Конечно, образ кота, выполненный детьми, был доработан дизайнерами-профессионалами», — рассказал Николай Щураков.

На предприятии надеются, что новый символ полюбится людям. На сегодняшний день на Пушкиногорском маслосырозаводе трудится около 250 сотрудников. Предприятие перерабатывает 60-70 тонн молока в сутки. Продукция идёт как на внутриобластной рынок, так и на экспорт в другие регионы. В 2029 году завод отметит своё 100-летие.

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