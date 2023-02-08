В Сретенском монастыре почтили память псково-печерского старца

23:24, 07 февраля 2023, ПАИ

5 февраля, в день памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина), московским Сретенским ставропигиальным монастырём была организована экскурсия, посвящённая жизни старца. Об этом сегодня сообщает Псковская епархия.

Перед тем как стать насельником Псково-Печерской обители, отец Иоанн пять лет служил в Москве, а ещё перед этим некоторое время жил в столице, трудясь на светской работе. Этому периоду жизни старца и был посвящён новый паломнический маршрут.

В рамках маршрута были посещены Елоховский собор, храм Рождества в Измайлово, была совершена остановка у Лефортовской тюрьмы, с которой начался крестный путь отца Иоанна. А завершилась поездка в Сретенской обители — в монастыре, возрождённом молитвами и благословением батюшки.